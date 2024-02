Verfahren um Assange-Auslieferung hat begonnen

London: In Großbritannien hat das womöglich entscheidende Gerichtsverfahren um die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange begonnen. Der 52-Jährige selbst erschien nicht zur Verhandlung. Nach Angaben seiner Anwälte ist er krank. Für Assange ist die zweitägige Anhörung am High Court die wohl letzte Hoffnung, eine Auslieferung in die USA noch zu verhindern. Er setzt auf ein Berufungsverfahren. Sollte er scheitern, bliebe nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Assange hatte vertrauliche Dokumente zu möglichen Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten drohen ihm deshalb bis zu 175 Jahre Haft, unter anderem wegen Spionage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 21:45 Uhr