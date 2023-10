Vereinte Nationen warnen vor einer Katastrophe im Gaza-Streifen

Gaza: In dem dichtbevölkerten Küstengebiet droht laut den Vereinten Nationen angesichts einer möglichen israelischen Bodenoffensive eine Katastrophe. Israel forderten sie auf, die Evakuierungsanweisung für etwa 1,1 Millionen Menschen aus dem Norden des Gaza-Streifens zu widerrufen. Generalsekretär Guterres verlangte zudem den sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. Er betonte, auch Kriege hätten Regeln. Israels Militär flog unterdessen nach eigenen Angaben weitere Bombenangriffe auf Hamas-Ziele; außerdem ist die Rede von örtlich begrenzten Einsätzen von Bodentruppen im Gazastreifen. Wie es heißt, haben die Soldaten dabei auch Leichen vermisster Landsleute entdeckt. Israels Ministerpräsident Netanjahu bezeichnete die derzeitigen Gegenangriffe als "Anfang" der Offensive. Wörtlich sagte er in einer Ansprache an die Nation: "Wir werden die Hamas zerstören und gewinnen, aber es wird Zeit brauchen."

