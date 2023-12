Vereinte Nationen verurteilen russische Angriffswelle auf Ukraine

Kiew: Russland hat in der Nacht die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Fast im ganzen Land gab es Luftalarm. - Mit dem folgenschweren russischen Angriff auf alle Teile der Ukraine in der Nacht zuvor hat sich nun auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York befasst. In der Dringlichkeitssitzung verurteilten die meisten Ratsmitglieder die Luftschläge. Russland machte die ukrainischen Luftabwehrsysteme für die zivilen Opfer verantwortlich. Bei den Attacken waren mindestens 31 Menschen getötet und um die 160 verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 11:00 Uhr