Vereinte Nationen verurteilen russische Angriffswelle auf Ukraine

New York: Die Welle russischer Angriffe auf die Ukraine gestern hat den UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung beschäftigt. Eine Mehrheit der Mitglieder verurteilte die Luftschläge, darunter die USA, Frankreich und Großbritannien. Der beigeordnete UN-Generalsekretär Khiari sagte, die Angriffe seien bedauerlicherweise nur die jüngsten in einer Reihe eskalierender Attacken gewesen. Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht und müssten sofort eingestellt werden, so Khiari. Russland hatte gestern zahlreiche Angriffe auf die Ukraine gestartet, dabei wurden nach Angaben aus Kiew mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 160 weitere verletzt. Der russische UN-Botschafter Nebensja gab dagegen der Ukraine die Schuld an den Todesopfern: Sie habe ihre Luftabwehrsysteme falsch bedient.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 10:00 Uhr