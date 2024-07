Vereinte Nationen verurteilen Angriff auf Kinderklinik in Kiew

Genf: Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew haben die Vereinten Nationen entsetzt reagiert. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, nannte die Attacke abscheulich. Unter den Opfern seien die kränksten Kinder der Ukraine gewesen. Kiews Bürgermeister Klitschko sagte, zwei Menschen seien getötet und 14 weitere verletzt worden. Insgesamt kamen bei Raketenangriffen auf die Ukraine gestern knapp 40 Menschen ums Leben. Der Weltsicherheitsrat will sich heute in einer Dringlichkeitssichtung mit dem jüngsten Beschuss beschäftigen. Auch US-Präsident Biden zeigte sich fassungslos. Die Angriffe seien eine schreckliche Erinnerung an die Brutalität Russlands, sagte er. Die US-Regierung und ihre Nato-Verbündeten würden in dieser Woche neue Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr ankündigen. In Washington kommt das Militärbündnis heute zu einem Sondergipfel zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 06:00 Uhr