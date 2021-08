Vereinte Nationen prangern Massenvergewaltigungen im Kongo an

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Vereinten Nationen haben die Massenvergewaltigungen in der Demokratischen Republik Kongo verurteilt. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR erklärte, humanitäre Helfer hätten in der Unruheregion Tanganyika zuletzt vermehrt von fürchterlichen Übergriffen bewaffneter Gruppen auf Frauen und Mädchen berichtet. Allein in den vergangenen zwei Wochen hätten sie mehr als 240 Vergewaltigungen registriert. In zahlreichen Fällen seien die Opfer noch minderjährig gewesen. Ausgeführt werden die Angriffe von rivalisierenden Gruppen, die um die Kontrolle vor allem von Goldminen konkurrieren. Durch die Gewalt in Tanganyika wurden nach UN-Schätzungen mehr als 300.000 Menschen vertrieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr