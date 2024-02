Vereinte Nationen lassen Palästinenserhilfswerk durchleuchten

New York: Unabhängige Experten sollen das in Verruf geratene Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen durchleuchten. Generalsekretär Guterres beauftragte die ehemalige französische Außenministerin Colonna mit der Leitung der Gruppe. Colonna will dabei mit westlichen Menschenrechtsexperten zusammenarbeiten. Sie sollen ihre Arbeit Mitte Februar aufnehmen, ein erster Zwischenbericht ist für März geplant. Einige Mitarbeiter des Hilfswerks UNRWA stehen im Verdacht, am Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Staaten, unter ihnen Deutschland, haben ihre Zahlungen an die Hilfsorganisation inzwischen eingestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 19:15 Uhr