Vereinte Nationen kündigen Geberkonferenz für Afghanistan an

New York: Die Vereinten Nationen wollen eine Hilfskonferenz für Afghanistan ausrichten. Ein Sprecher von Generalsekretär Guterres teilte in New York mit, Ranghohe Regierungsvertreter aus aller Welt sollten in neun Tagen über das humanitäre Desaster in dem Land sprechen. Laut den Vereinten Nationen brauchen mehr als zehn Millionen Menschen dort Unterstützung: Jeder Dritte in Afghanistan wisse oft nicht, woher die nächste Mahlzeit komme. Betroffen seien besonders Kinder. Die Situation dürfte sich in den kommenden Monaten deutlich verschlimmern - angesichts einer schweren Dürre und des bevorstehenden harten Winters. Es gehe nicht nur um mehr Geld, hieß es in New York, sondern auch darum, ungehinderten humanitären Zugang zu allen Gebieten des Landes zu bekommen, damit die Menschen dort mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 06:00 Uhr