Vereinte Nationen fordern mehr Aufmerksamkeit für die Lage im Sudan

Bonn: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen fordert mehr Aufmerksamkeit für die Lage im Sudan. Zum zweiten Jahrestag des Bürgerkriegsausbruchs in dem nordostafrikanischen Land sprach das UNHCR von der größten Vertreibungskrise unserer Zeit - 12,7 Milliarden Menschen seien mittlerweile auf der Flucht. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" warnt, die aktuelle Hungersnot im Sudan könnte sich deutlich verschärfen. Millionen Menschen in dem afrikanischen Land erhielten kaum Unterstützung. Das globale humanitäre System sei nicht in der Lage, auch nur einen Bruchteil dessen zu leisten, was benötigt werde, sagte die Notfallkoordinatorin San Filippo.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 09:00 Uhr