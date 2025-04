Vereinte Nationen fordern Indien und Pakistan zu maximaler Zurückhaltung auf

New York: Die Vereinten Nationen haben Indien und Pakistan angesichts der höchst angespannten Lage zwischen beiden Ländern zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. UN-Sprecher Dujarric sagte vor Journalisten in New York, es müsse sichergestellt werden, dass sich die Situation und die Entwicklungen der letzten Tage nicht weiter verschlechterte. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen den beiden Nachbarstaaten Indien und Pakistan war nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kashmir eskaliert. Die Regierungen in Neu Delhi und Islamabad überzogen sich gegenseitig mit Strafmaßnahmen. Bei dem Angriff am Dienstag waren 26 Inder und ein Nepalese getötet worden. Die indische Polizei fahndet nach drei Mitgliedern einer pakistanischen Extremistengruppe.

