Vereinte Nationen entlassen neun UNRWA-Mitarbeiter

New York: Wegen einer möglichen Verwicklung von UN-Mitarbeitern in den Terrorangriff der Hamas auf Israel haben die Vereinten Nationen personelle Konsequenzen gezogen. Die Zusammenarbeit mit neun Beschäftigten des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA sei gekündigt worden, hieß es in einer Mitteilung der Weltorganisation. Die Entlassungen seien nach einer internen Untersuchung erfolgt. Welche Rolle die Mitarbeiter dabei genau beim Angriff der Hamas vom 7. Oktober gespielt haben könnten, wurde aber nicht genannt. Das Hilfswerk war im Januar in die Schlagzeilen geraten: Israel hatte Mitarbeitern vorgeworfen in den Überfall verstrickt gewesen zu sein. Einige der wichtigsten Geldgeber, darunter die USA und Deutschland, setzten ihre Zahlungen daraufhin vorübergehend aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 23:00 Uhr