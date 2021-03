Vereinfachter Zugang zum Kurzarbeitergeld wird verlängert

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld soll noch bis Ende Juni verlängert werden. Bundesarbeitsminister Heil hat angekündigt, dass eine entsprechende Verordnung noch in diesem Monat im Kabinett auf den Weg gebracht werden soll. In der Pandemie ist es Betrieben erleichtert worden, Kurzarbeitergeld für Mitarbeiter zu beantragen. So wurden etwa die Vorgaben gelockert, in welchem Umfang Betriebe von Arbeitsausfall betroffen sein müssen. Heil sagte, Kurzarbeit sei das wichtigste Instrument im Kampf um Arbeitsplätze. Nach seinen Angaben wurden dafür im vergangenen Jahr 22 Milliarden Euro ausgegeben. Das sei sehr teuer, aber Massenarbeitslosigkeit sei um ein Vielfaches teurer, so Heil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 16:00 Uhr