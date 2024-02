Vereine und Fans trauern um Fußball-Weltmeister Andreas Brehme

München: Fans und Vereine trauern um den früheren Fußball-Spieler Andreas Brehme. Er starb vergangene Nacht im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Das teilte seine Lebensgefährtin mit. Brehme zählte zu den WM-Helden von 1990 in Italien. Im Finale gegen Argentinien schoss er per Elfmeter das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg. Seine früheren Vereine zeigten sich erschüttert über seinen Tod. Der FC Bayern, mit dem Brehme 1987 deutscher Meister wurde, teilte mit, dieser werde immer ein Teil der Vereins-Familie bleiben. Inter Mailand bezeichnete Brehme als großartigen Spieler, der für immer eine Legende bleibe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 12:00 Uhr