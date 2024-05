Vereine fordern gesetzlichen Schutz für bairische Dialekte

München: Sprach- und Heimatvereine fordern, die bairischen Dialekte gesetzlich zu schützen. Auch die süddeutsche Variante des Hochdeutsch soll unter den Schutz fallen. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der Bund Bairische Sprache haben dazu eine Petition an den Landtag vorgestellt. Der Schutz solle sich an der Charta der Regional- und Minderheitensprachen des Europarates orientieren. Konkret schlagen die Vereine vor, Dialektunterricht an Schulen, Universitäten und in Kindergärten anzubieten, also zum Beispiel auf schwäbisch, fränkisch oder in bairisch gefärbtem Hochdeutsch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 14:00 Uhr