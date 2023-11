Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln laut Katar in Reichweite

Doha: Eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von Geiseln ist nach Darstellung Katars in Reichweite. Ministerpräsident al Thani sagte, der Kern sei ausverhandelt. Jetzt gelte es noch, praktische und logistische Hürden zu überwinden. Die "Washington Post" und ein israelischer Fernsehsender hatten zuvor von einem in Katar ausgehandelten Plan berichtet, wonach die Hamas 87 Geiseln freilassen will, wenn sich Israel zu einer fünftägigen Kampfpause bereiterklärt. Außerdem müsse die Regierung in Tel Aviv der Einfuhr von mehr Treibstoff in den Gaza-Streifen und der Freilassung von palästinensischen Häftlingen zustimmen. Katar hat sich gemeinsam mit Ägypten im Israel-Gaza-Krieg als Vermittler hervorgetan dank seiner langen Beziehungen zur Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 14:00 Uhr