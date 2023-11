Vereinbarung über Freilassung israelischer Geiseln steht womöglich kurz bevor

Gaza: Die islamistische Hamas laut Medienberichten Einzelheiten zu einem möglichen Deal mit Israel bekannt gegeben. Wie eine israelische Nachrichtenseite meldet, will die Terrororganisation 50 Geiseln freilassen, wenn Israel im Gegenzug 300 weibliche und minderjährige palästinensische Häftlinge entlässt. Die israelische Regierung hat sich bisher nicht geäußert. Das israelische Militär meldet derweil, man habe die Stadt Dschabalia vollständig umstellt. In dem Ort nördlich von Gaza-Stadt liegt auch das größte palästinensische Flüchtlingsviertel mit über 100.000 registrierten Bewohnern. Das UN-Nothilfebüro berichtet, dass gestern schätzungsweise 25.000 weitere Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 14:00 Uhr