Verein kritisiert Einflussnahme von Lobbygruppen auf Politik

Berlin: Der Verein Lobby-Control kritisiert die Einflussnahme von Lobbygruppen auf die Politik. So würden US-Digitalkonzerne wie Google, Apple oder Amazon massenhaft private Daten sammeln und große Teile des Lebens prägen, sagte Sprecher Timo Lange im ARD-Interview der Woche. Er forderte, die deutsche und europäische Politik müsse sich dem Druck aus den USA widersetzen, auch wenn die Trump-Administration sich gegen Digitalsteuern wehre. Lange plädiert zudem für einen Begrenzung der Parteienfinanzierung. Ein Spendendeckel sei in anderen EU-Ländern längst üblich, in Deutschland nicht. Lobbycontrol ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Transparenz in der Demokratie einsetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 14:00 Uhr