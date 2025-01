Vereidigung von Trump im Kapitol steht kurz bevor

Washington: Donald Trump wird heute Abend erneut als Präsident der USA vereidigt. Wegen der Kälte in Washington findet die Zeremonie nicht wie üblich vor dem Kapitol statt, sondern im Kongressgebäude. Mit 78 Jahren und sieben Monaten ist der Republikaner der älteste US-Präsident, der je vereidigt wurde. Sein Vorgänger Joe Biden war bei der Amtseinführung fünf Monate jünger. Außergewöhnlich sind auch die Gäste bei der Zeremonie. Traditionell sind keine ausländischen Staats- und Regierungschefs bei den Feierlichkeiten dabei. Trump hat trotzdem die italienische Regierungschefin Meloni und den argentinischen Präsidenten Milei eingeladen. Beide gelten wie Trump selbst als Vertreter des ultrarechten politischen Spektrums. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping stand auf der Gästeliste, die Regierung in Peking schickt allerdings einen Stellvertreter nach Washington. Deutschland wird durch den Botschafter in Washington vertreten, zudem reist AfD-Chef Chrupalla an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 17:00 Uhr