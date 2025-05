Verdienste im Pflege- und Gesundheitsbereich sind deutlich gestiegen

Berlin: In den Gesundheits- und Pflegeberufen sind die Löhne in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes erhielten Vollzeitbeschäftigte ein Bruttoeinkommen von rund 4.000 Euro - das sind gut 1.200 Euro mehr als 2014. Das deutlichstes Gehaltsplus verzeichnen Fachkräfte in der Altenpflege. Den Statistikern zufolge fiel der Zuwachs in den Gesundheits- und Pflegeberufen auch größer aus als in vielen anderen Berufsgruppen. Ein Grund dafür ist der gesetzliche Mindestlohn, der seit 2015 gilt. Insgesamt arbeiten knapp 1,7 Millionen Menschen in der Branche, 68 Prozent davon in Vollzeit. Die meisten von ihnen sind Frauen.

