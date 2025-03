Verdi zieht Warnstreik am Hamburger Flughafen vor

Hamburg: Eigentlich hat die Gewerkschaft Verdi erst für morgen zu Warnstreiks an deutschen Flughäfen aufgerufen - in Hamburg liegt aber schon seit heute Morgen der Flugbetrieb weitgehend lahm. Nur rund zehn Flüge konnten in der Früh stattfinden, die restlichen Starts und Landungen für heute sind gestrichen, teilte der Flughafen mit. Bundesweit hat Verdi für morgen zu Warnstreiks an 13 deutschen Airports aufgerufen, auch München ist betroffen. Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen - Mitte des Monats steht die nächste Verhandlungsrunde an.

