Verdi zieht Flughafen-Warnstreik in Hamburg überraschend vor

Hamburg: Am Flughafen der Hansestadt fallen nach Angaben des Betreibers heute alle weiteren Starts und Landungen aus. Passagiere werden gebeten, sich an ihre Airline zu wenden. Grund für die Ausfälle ist ein Warnstreik: Die Gewerkschaft Verdi hat die Flugzeugabfertigungsdienste ohne vorherige Ankündigung aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Eigentlich hatte Verdi den Streik erst für morgen anberaumt und zwar an 13 deutschen Flughäfen. Auch München ist betroffen. Hintergrund ist der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Man wisse um die Auswirkungen für die Flugreisende, hieß es von der Gewerkschaft. Aber die Arbeitgeber müssten nun ein Angebot vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 09:00 Uhr