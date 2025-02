Verdi will Warnstreiks in Bayern ausweiten

München: Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst Bayerns auszuweiten. In der kommenden Woche sind tausende Mitarbeiter aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind laut Verdi zahlreiche Städte, unter anderem die Ballungsräume München und Nürnberg. Gestreikt wird in fast allen Einrichtungen der Versorgung - unter anderem in den Stadtverwaltungen, auf den Bauhöfen, in der Abfallwirtschaft, in Behinderteneinrichtungen und Kitas.

