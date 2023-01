Verdi will Post-Warnstreiks morgen fortsetzen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: besonders im Süden Schnee, in der Nacht Gefahr von Straßenglätte

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist stark bewölkt. Im Süden und Osten vereinzelt, in den Alpen immer wieder Schnee. Auch in der Nacht im Süden zeitweise, an den Alpen teils länger anhalter Schnee; Gefahr von Straßenglätte. Tiefstwerte -2 bis -6 Grad. Morgen im Süden, Südosten und östlichen Mittelgebirgsraum Schnee, am Sonntag fast überall. Am Montag weitgehend trocken. Tageshöchsttemperaturen zwischen -3 und +2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 17:00 Uhr