Verdi will Edeka und andere Einzelhändler bestreiken

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi ruft für morgen bundesweit zu Warnstreiks im Einzelhandel auf. Betroffen ist vor allem Edeka. Verdi will unter anderem mindestens 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde erreichen; je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Die aktuelle Tarifrunde läuft bereits seit Monaten. Mehrere Warnstreiks - etwa direkt vor Weihnachten - haben keine Annäherung gebracht. Bis Ostern sollen laut Verdi mehrere Aktionswochen folgen. Auch bei der Postbank ruft Verdi zu Warnstreiks auf. Die Aktionen sollen morgen in Hamburg beginnen und in den darauffolgenden Tagen auf weitere Bundesländer ausgeweitet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 22:00 Uhr