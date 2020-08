Verdi will 30 Prozent mehr Lohn für bayerische Busfahrer

Früherer Trump-Berater Bannon wegen Betrugsverdachts festgenommen

New York: Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Steve Bannon, ist wegen Betrugsverdachts festgenommen worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Beschuldigten vor, Geld aus einer Spendenaktion abgezweigt zu haben. Die Männer hatten im letzten Präsidentschaftswahlkampf eine Organisation mit dem Namen "We Build the Wall" - "Wir bauen die Mauer" gegründet und damit 25 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Anders als versprochen verzichteten sie laut Anklage aber nicht auf eine Bezahlung, sondern verwendeten insgesamt rund eine Million Dollar für sich. Bannon ist der Hauptbeschuldigte; er soll das Geld aufgeteilt haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 19:00 Uhr