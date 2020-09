Verdi weitet Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aus

München: Die Gewerkschaft Verdi weitet kommende Woche ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst offenbar deutlich aus. Wie der BR am Nachmittag erfahren hat, sollen am Montag unter anderem Krankenhäuser und Kitas in München betroffen sein. Einige Kitas sollen komplett schließen - die Eltern sollen zeitnah vor Ort informiert werden, wie es hieß. In München sind unter anderem wohl auch die Krankenhäuser Schwabing, Bogenhausen und Harlaching von dem Warnstreik betroffen. Auch in Stadtbibliotheken, bei den Stadtwerken und im Baureferat sind Aktionen geplant. Desweiteren sollen Einrichtungen wie Stadtwerke, die MÜllabfuhr. Bauhöfe und vieles mehr auch in anderen Städten bestreikt werden. Zuvor hatte Verdi bereits bekannt gegeben, dass am Dienstag in ganz Deutschland der öffentliche Nahverkehr bestreikt werden soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 16:00 Uhr