Verdi weitet Warnstreiks bei der Post aus

Das Wetter in Bayern: Meist trüb bei minus 2 bis plus 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bis trüb, örtlich etwas Sprühregen. Sonnige Abschnitte vor allem in den Alpen. Abends örtlich Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht vereinzelt etwas Schnee. Tiefstwerte um minus 2 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen und am Samstag unverädert. Am Sonntag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, an den Alpen länger sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 06:00 Uhr