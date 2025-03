Verdi weitet Warnstreiks auch in Bayern aus

München: Nach dem Warnstreik an mehreren Flughäfen in Deutschland ruft die Gewerkschaft Verdi ab heute in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes zum Arbeitskampf auf. Verdi-Chef Werneke sagte, es herrsche bei den Beschäftigten maximale Verärgerung, dass die Arbeitgeber immer noch kein Angebot vorgelegt hätten und weiter mauerten. Ab heute und in den kommenden Tagen sind deshalb zehntausende Beschäftigte zum Streik aufgerufen, auch in Bayern. In Nürnberg bleiben morgen viele kommunale Kindertagestätten zu. Eine Notbetreuung werde nicht angeboten, hieß es von der Stadt. In Landshut werden die Stadtverwaltung und die Stadtwerke bestreikt. Und in Oberfranken sind Donnerstag und Freitag Kitas, Krankenhäuser und die Müllentsorgung unter anderem in den Städten Bamberg, Coburg, Forchheim und Lichtenfels betroffen.

