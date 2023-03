Verdi-Warnstreiks treffen Bayerns öffentlichen Verkehr

Meldungsarchiv - 23.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der für Montag angekündigte bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr wird auch in weiten Teilen Bayerns große Auswirkungen haben. Am Flughafen München wird am Sonntag und Montag der reguläre Betrieb eingestellt. Die Flughafengesellschaft rechnet damit, dass rund 200.000 Passagiere davon betroffen sein werden. Neben dem Personenverkehr sollen auch Frachtflugzeuge am Boden bleiben. Die Deutsche Bahn kündigte an, am Montag den gesamten Fernverkehr einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern mit. Im Nahverkehr rief Verdi zudem Beschäftigte in allen größeren Städten Bayerns zur Arbeitsniederlegung auf. Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft rechnet damit, dass es zu Einschränkungen bei U-Bahnen, Tram- und Buslinien kommt. Man plane aber, wie an vorangegangenen Streiktagen zumindest einen Teil des Betriebs auftrecht zu erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 22:00 Uhr