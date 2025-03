Verdi-Warnstreiks an Flughäfen beendet

München: Die Gewerkschaft Verdi hat den Großstreik an den Flughäfen um Mitternacht beendet. Am Münchner Airport, wo von den mehr als 800 Starts und Landungen gestern der größte Teil gestrichen worden war, soll der Betrieb heute wieder regulär laufen. An anderen Flughäfen dürfte es heute noch Beeinträchtigungen geben, am Hamburger Flughafen wird mit stark ausgelasteten Flügen gerechnet. Insgesamt hatten sich an dem Warnstreik die Beschäftigten von 13 Flughäfen beteiligt, zum Beispiel auch in Frankfurt, Stuttgart und Berlin-Brandenburg. Mehr als eine halbe Million Passagiere waren betroffen. Der Flughafenverband ADV sprach von einem Monsterstreik, der Luftfahrtverband BDL sprach von einer neuen Eskalationsstufe, die nicht hinnehmbar sei. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Streik ihrer Forderung von acht Prozent oder mindestens 350 Euro mehr Lohn Nachdruck verleihen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 01:00 Uhr