Verdi-Warnstreik des Bodenpersonals trifft Lufthansa

München: Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa empfindlich getroffen. Von den ursprünglich mehr als 1.000 geplanten Flügen fielen im Laufe des Tages bis zu 90 Prozent aus. Mehr als 100.000 Fluggäste mussten der Lufthansa zufolge ihre Pläne ändern. Allein in München beteiligten sich rund 800 Beschäftigte an dem Ausstand, der nach der Nachtschicht morgen früh enden soll. Mit Blick auf die dritte Verhandlungsrunde am Rosenmontag fordert Verdi ein besseres Angebot und droht andernfalls mit weiteren Streiks.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 22:15 Uhr