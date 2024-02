Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa ist beendet

München: Das Bodenpersonal der Lufthansa hat seinen 27-stündigen Warnstreik um kurz nach 7 Uhr beendet. Trotzdem kommt es auch noch zu Verzögerungen und Flugausfällen, allein in München wurden 50 Flüge abgesagt. Verdi-Verhandlungsführer Reschinsky hat den Streik gegen Kritik verteidigt. In der Bayern2-Radiowelt sagte er, der Arbeitskampf sei angemessen und notwendig, denn die Lufthansa habe kein neues Angebot vorgelegt. Verdi habe eine Lösung am Verhandlungstisch gesucht, die Lufthansa sei dazu nicht bereit gewesen. 90 bis 100 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich beteiligt, seit 20 Jahren habe man keine so hohe Streikbereitschaft mehr erlebt, so Reschinsky. Bislang gebe es keine Anzeichen dafür, dass sich die Lufthansa bewegen wolle. Wenn es dabei bleibe, könne Verdi mehrere Tage lang streiken, und auch die Ankündigungsfrist könne dann geringer sein. Bis zum nächsten Verhandlungstag am kommenden Montag werde es aber keine Streiks geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 08:00 Uhr