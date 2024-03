Verdi und Fridays for Future machen sich für besseren ÖPNV stark

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat mit einem großangelegten Warnstreik den Bus-, U- und Straßenbahnverkehr in zahlreichen Bundesländern lahmgelegt. Bayern war nicht betroffen. Es war die zweite Warnstreikrunde im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Personennahverkehrs, den Verdi parallel in fast allen Bundesländern austrägt. Unterstützt wurde die Gewerkschaft erneut von der Klimabewegung Fridays for Future, die ebenfalls für heute zu einem bundesweiten Klimaprotest aufgerufen hat. Bei zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen traten Gewerkschaft und Klimaschützer im Rahmen des Bündnisses "Wir fahren zusammen" gemeinsam auf, um bessere Arbeitsbedingunen im ÖPNV zu fordern. Demonstriert wurde unter anderem in München, Nürnberg, Regensburg, Würzburg, Kempten und Vilsbiburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 22:00 Uhr