Verdi und EVG rufen gemeinsam zu großem Verkehrsstreik am Montag auf

Berlin: Am kommenden Montag wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG gemeinsam in einen ganztägigen Warnstreik treten. Wie auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, ist das Ziel, den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmzulegen. Verdi-Chef Werneke sagte, die beiden Gewerkschaften hielten mit ihren Mitarbeitern den Verkehr in Deutschland am Laufen und würden dafür viel zu schlecht bezahlt. Der Warnstreik soll am Montagmorgen um 0 Uhr beginnen und den ganzen Tag dauern. Insgesamt rufen die beiden Gewerkschaften 350.000 Beschäftigte zum Ausstand auf. Betroffen sind Flughäfen, Fernzüge, Regional- und S-Bahnen, Busse und Trambahnen sowie der Schiffsverkehr. Außerdem sollen bestimmte Tunnel wie der Elbtunnel bestreikt werden.

