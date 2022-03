Verdi: Tarifverhandlungen für Sozial- und Erzieherberufen kommen nicht vom Fleck

Deutschland finanziert Großteil der EU-Hilfe für ukrainisches Militär

Brüssel: Deutschland wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht mehr als ein Viertel der zusätzlichen EU-Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte finanzieren. Es sei gut und richtig, dass man ein weiteres Programm in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro beschließen werde, sagte die SPD-Politikerin am Rande eines Treffens der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel. Deutschland beteilige sich daran mit rund 26 Prozent. Lambrecht bot gleichzeitig an, dass Deutschland die neue schnelle Eingreiftruppe der EU im Jahr 2025 mit bis zu 5000 Soldaten stellt. Es sei wichtig, klar das Signal zu senden, dass man füreinander einstehe, sagte die SPD-Politikerin. Die Eingreiftruppe ist ihren Worten zufolge das militärische Herzstück des neuen Sicherheitskonzepts der EU, das bei dem Treffen in Brüssel beschlossen wurde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 22:45 Uhr