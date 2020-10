Verdi streikt kommende Woche wieder im ÖPNV

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im öffentlichen Dienst stehen kommende Woche wieder Warnstreiks an. Ein Sprecher der Gewerkschaft verdi hat dem BR mitgeteilt, dass sie voraussichtlich auch in Bayern erneut dazu aufrufen wird. Betroffen könnten Krankenhäuser und städtische Einrichtungen, wie Bauhöfe oder die Stadtentwässerung sein. Wann genau diese Warnstreiks im Freistaat stattfinden, will verdi kurzfristig ankündigen. Am Montag soll aber noch kein Ausstand sein. Klar ist, dass in Hessen, Niedersachsen und Bremen die Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr für Dienstag und Mittwoch zur Arbeitsniederlegung aufgerufen werden. Die Gewerkschaft begründet ihre fortgesetzten Aktionen damit, dass die Arbeitgeber weiter nicht bereit seien, über einen besseren und bundeseinheitlichen Rahmen-Tarifvertrag zu verhandeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 01:00 Uhr