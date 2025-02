Verdi setzt Warnstreiks in Bayern fort

Verdi setzt Warnstreiks in Bayern fort: Angestellte im Öffentlichen Dienst sollen ihre Arbeit niederlegen - etwa in Erlangen, Würzburg und Hof. Auch an den Kliniken Südostbayern etwa in Berchtesgaden und Traunstein wird gestreikt. Es gibt einen Notfallplan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 10:45 Uhr