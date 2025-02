Verdi setzt Warnstreiks in Bayern fort

München: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen weiter. Heute gilt zum Beispiel in Erlangen und in Hof ein Aufruf der Gewerkschaft Verdi: Angestellte der Stadt legen in bestimmten Bereichen die Arbeit nieder. Und auch an den Kliniken Südostbayern etwa in Berchtesgaden und Traunstein wird gestreikt - es gibt aber einen Notfallplan. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen acht Prozent mehr. Nächste Woche wird wieder verhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 06:00 Uhr