Verdi setzt Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern fort

Verdi setzt Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern fort: Heute sind unter anderem Kitas in Ingolstadt und den umliegenden Landkreisen betroffen. In Würzburg sollen Nahverkehr und Müllabfuhr bestreikt werden. Auch Beschäftigte der Stadt Augsburg und der Stadtwerke sollen die Arbeit niederlegen. Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 08:15 Uhr