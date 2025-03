Verdi setzt Warnstreiks auch in Bayern fort

Verdi beendet Großstreik an Flughäfen: Um Mitternacht haben die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufgenommen. In München soll der Betrieb heute wieder regulär laufen, an anderen Flughäfen dürfte es noch zu Beeinträchtigungen kommen. Nun wird der Streik in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes fortgesetzt: In Landshut etwa sind Stadtwerke und Klinikum betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 06:15 Uhr