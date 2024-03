Verdi setzt Ausstand an Flughäfen und bei Postbank fort

Berlin: Ein ganztägiger Warnstreik des Luftsicherheitspersonals zwingt heute erneut zehntausende Flugreisende zum Umplanen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten dieser Sparte an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Baden-Baden zum Ausstand aufgerufen. Bei den Tarifverhandlungen geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. Der Warnstreik soll morgen weitergehen. Morgen und am Samstag bleibt auch ein Großteil der Postbank-Filialen in Bayern geschlossen. Verdi fordert für etwa 12.000 Beschäftigte im Deutsche-Bank-Konzern mit einem Postbank-Tarifvertrag unter anderem mehr Geld und eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2028.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 13:00 Uhr