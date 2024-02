Verdi setzt auf Lösung am Verhandlungstisch

München: Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa setzt die Gewerkschaft Verdi auf eine Lösung am Verhandlungstisch. In der Bayern2-radioWelt sagte Verhandlungsführer Reschinsky, der Ball liege jetzt bei der Lufthansa. Wenn sie ein gutes Angebot vorlege, könnten auch wieder alle an die Arbeit gehen, dann brauche es keine weiteren Streiks. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag werde es auf jeden Fall keine Sreiks geben. Am Ende des Tages seien Verhandlungen immer Kompromisse. Dazu sei natürlich auch Verdi bereit, sagte Reschinsky. Wenn es bei den Tarifverhandlungen zu keinem Durchbruch komme, könne Verdi aber länger streiken, auch mit geringerer Ankündigungsfrist. Grundsätzlich befürworte man aber eine Lösung durch Verhandlungen. Seit kurz nach sieben Uhr ist der 27-stündige Streik des Bodenpersonals beendet. Trotzdem fallen auch heute mehrere Flüge aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 09:00 Uhr