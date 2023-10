Verdi ruft zum Warnstreik im bayerischen Handel auf

Nürnberg: Im bayerischen Handel wird heute wieder gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt hat, beteiligen sich mehr als 100 Betriebe daran. Betroffen sind Supermärkte, Kauf- und Warenhäuser, aber auch Zentrallager und Modegeschäfte. Zudem sind im ganzen Freistaat Kundgebungen geplant. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel eine Lohnerhöhung von 2 Euro 50 die Stunde, mindestens aber 13 Euro 50 pro Stunde. //Für die Beschäftigten im bayerischen Groß- und Außenhandel will die Gewerkschaft ein Plus von 13 Prozent durchsetzen.

