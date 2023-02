Verdi ruft zu zweitägigen Warnstreiks bei der Post auf

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Verdi hat die Postbeschäftigten für heute und morgen zu Warnstreiks aufgerufen. In Bayern sollen sich die Streiks zunächst auf Brief- und Paketzentren konzentrieren. Morgen sollen sich dann Zusteller anschließen. Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten und eine Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Vorstand der Post lehnt das bisher als unrealistisch ab. Am Mittwoch wird weiterverhandelt, dann will die Post ein neues Angebot präsentieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 09:45 Uhr