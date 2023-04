Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks in Galeria-Filialen auf

Meldungsarchiv - 12.04.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der insolventen Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Filialen in mehreren Bundesländern - auch in Bayern. Hintergrund der Protestaktionen ist der Sanierungsplan für das Unternehmen. Er sieht bundesweit die Schließung von 47 der 129 Filialen vor, was den Verlust von etwa 4.000 Arbeitsplätzen bedeuten würde. Verdi begründete die Warnstreiks auch mit festgefahrenen Tarifverhandlungen für die derzeit noch rund 17.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem, dass den Angestellten Zeitguthaben oder erworbene zusätzliche finanzielle Ansprüche bei einer Insolvenz nicht verloren gehen. Die Tarifverhandlungen sollen Ende April fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 08:00 Uhr