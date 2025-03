Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks auf

Berlin: In vielen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen soll am Freitag gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März zu einem bundesweiten Warnstreiktag in Berufsgruppen aufgerufen, in denen besonders viele Frauen arbeiten. Bereits für morgen hat Verdi bundesweite Warnstreiks in Kliniken und Pflegeheimen angekündigt.

