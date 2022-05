Verdi ruft zu Warnstreikwoche im Erziehungs- und Sozialwesen auf

Baerbock bestätigt Zustimmung Deutschlands zu Öl-Embargo gegen Russland

Berlin: Nach Angaben von Bundesaußenministerin Baerbock will Deutschland im nächsten Sanktionspaket nun auch ein Öl-Embargo gegen Russland voranbringen. Am Abend sagte sie in der ARD, vor einigen Wochen habe man noch gewusst, dass man sofortige Energiesanktinen keinen Monat hätte durchhalten können. Nun habe man sich vorbereitet. Baerbock verteidigte auch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Man trage auch Verantwortung für Nicht-Handeln. Würde man nichts tun, wäre das Leid der Menschen in der Ukraine noch viel viel schlimmer. Kritik kommt vom CDU-Außenexperten Wadephul. Das Gepard-Flugabwehrsystem, das Berlin nun an Kiew liefern will, sei das komplexeste Waffensystem der Bundeswehr. Man brauche mindestens ein halbes Jahr Ausbildung dafür. Das scheine ihm nicht durchdacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2022 02:00 Uhr