München: In der Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder außer Hessen wird es diese Woche auch Warnstreiks in Bayern geben. Für morgen hat die Gewerkschaft Verdi die Tarifkräfte an den Staatstheatern und an der Staatsoper dazu aufgerufen, für Donnerstag die Kollegen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Versorgung der Patienten am Universitäts-Klinikum Erlangen sei aber sichergestellt. Gestreikt werden soll außerdem im Finanzwesen, dem Vollzugsdienst, an den Amtsgerichten und am Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Nürnberg. Die Gewerkschaften fordern für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten bei den Ländern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt laut Gewerkschaft bisher nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 06:00 Uhr