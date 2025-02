Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

München: Die Gewerkschaft Verdi weitet die Streiks im öffentlichen Dienst aus. Aktionen sind auch in Bayern geplant, unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg. In der Oberpfalz soll es am Klinikum in Neumarkt eine zentrale Kundgebung geben, an der sich auch Beschäftigte anderer kommunaler Einrichtungen beteiligen. Im oberfränkischen Hof kann es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommen. Verdi fordert für das laufende Jahr acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Auch Auszubildende sollen mehr Geld bekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 06:00 Uhr