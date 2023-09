Verdi ruft zu Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel auf

Würzburg: Vor dem nächsten Termin der Tarifverhandlungen im Buch-, Groß- und Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi heute zu Warnstreiks auf. Bestreikt werden über 50 Betriebe vor allem in Unterfranken. Aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der H&M-Filialen in Schweinfurt und Würzburg, die der Kaufland-Filialen in Bad Kissingen und Schweinfurt sowie des Edeka-Zentrallagers in Gochsheim.

